Линдси Грэм: ядерная атака России на Украину станет нападением на НАТО

Американский сенатор заявил, что в случае использования Россией против Украины ядерного оружия, это будет означать атаку на НАТО.

Сенатор Конгресса США от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что в случае использования Россией против Украины ядерного оружия, это будет означать атаку на НАТО.

"Если Россия реализует свои угрозы в отношении Украины, то я бы расценил это, как нападение на Североатлантический альянс", — сказал сенатор.

Грэм подчеркнул, что в случае гипотетического ядерного удара, радиация затронет не только Украину, но и территории европейских стран-членов НАТО.