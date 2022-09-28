Линдси Грэм: ядерная атака России на Украину станет нападением на НАТО
Американский сенатор заявил, что в случае использования Россией против Украины ядерного оружия, это будет означать атаку на НАТО.
Сенатор Конгресса США от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что в случае использования Россией против Украины ядерного оружия, это будет означать атаку на НАТО.
"Если Россия реализует свои угрозы в отношении Украины, то я бы расценил это, как нападение на Североатлантический альянс", — сказал сенатор.
Грэм подчеркнул, что в случае гипотетического ядерного удара, радиация затронет не только Украину, но и территории европейских стран-членов НАТО.
Опубликовано: Максим Алексеев
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