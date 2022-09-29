Джо Байден во время выступления попытался найти в зале погибшего члена Конгресса

Американский президент во время выступления обратился к уже покойному члену Конгресса.

Президент Соединенных Штатов Америки вновь "порадовал" интернет своим поведением.

"Хозяин" Белого дома во время своего выступления обратился к члену Конгресса Джеки Валорски.

Затем он смоге ее обнаружить среди присутствующих и предположил, что она не смогла прийти на встречу с ним.

Но вот дело в том, что Валорски еще в августе погибла в результате автокатастрофы.