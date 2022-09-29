Джо Байден во время выступления попытался найти в зале погибшего члена Конгресса
Американский президент во время выступления обратился к уже покойному члену Конгресса.
Президент Соединенных Штатов Америки вновь "порадовал" интернет своим поведением.
"Хозяин" Белого дома во время своего выступления обратился к члену Конгресса Джеки Валорски.
Затем он смоге ее обнаружить среди присутствующих и предположил, что она не смогла прийти на встречу с ним.
Но вот дело в том, что Валорски еще в августе погибла в результате автокатастрофы.
Опубликовано: Николай Скира
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