Глава СНБО Украины Данилов угрожает Беларуси нападением
Украина может ответить Беларуси в случае военной агрессии с территории Республики.
Глава Совета национальной безопасности Украины Данилов заявил, что Украина ответит в случае нападения с территории Беларуси.
По словам Данилова, в случае такого развития событий, Беларусь получит некий жесткий ответ.
"Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам всё известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", - подчеркнул он.
Опубликовано: Николай Скира
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