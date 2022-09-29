Обозреватель Fox News Такер Карлсон считает, что «Северный поток» взорвали американцы
Политический обозреватель Fox News Такер Карлсон заявил, что газопровод «Северный поток» взорвали США.
Комментируя произошедшие в трех точках магистрали утечки газа и повреждение трубопровода, Карлсон сказал, что за этим стоит администрация Байдена.
По его словам, такие действия привели к вступлению США в прямую войну с крупнейшей ядерной державой – Россией.
Карлсон напомнил, что ранее США были против строительства и запуска «Севеного потока-2».
Он также заявил, что США говорили об этой атаке заранее и привел в качестве доказательства отрывок совместной пресс-конференции Байдена и Олафа Шольца в феврале этого года.
Тогда Байден сказал, что «Северного потока-2» больше не будет, США положат ему конец и подтвердил, что у американцев есть для этого способы.
Карлсон не верит в версию о том, что взрывы с последующими утечками организовала Россия, особенно в свете слов Джо Байдена.
По его мнению, российские власти никогда не пошли бы на взрыв собственного газопровода, поскольку это источник их богатства и влияния на другие страны.
Ранее Такер Карлсон называл поддержку Украины со стороны США «крупнейшим в истории политическим флешмобом».
Опубликовано: Светлана Репина
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