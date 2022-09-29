Реджеп Тайип Эрдоган: «Если Путин что-то задумал - он это сделает!»

Президент Турции выразил убежденность в том, что слова российского лидера никогда не расходятся с делом.

Рассуждая на тему проведения референдумов на освобожденных территориях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился мнением о Владимире Путине.

"Если он что-то задумал, то он это обязательно сделает", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган выразил надежду, что в ходе встречи с Владимиром Путиным ему удастся "остановить вопрос в той точке, до которой он дошел и перейти к переговорам о мире".