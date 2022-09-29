Протесты прошли в Турции из-за прекращение использования системы «Мир»

Турецкая партия "Родина" провела протесты против прекращения использования системы "Мир".

29 сентября турецкое издание Aydinlik, сообщило о том, что турецкая партия "Родина" провела в Анталье протесты после того, как появились сообщения о том, что государственные банки в Турции прекращают использование российской системы "Мир". Сообщается, что участники акции подвергли жесткой критике тот факт, что государственные банки также, как и частные поддались давлению Запада.

Было подчеркнуто, что США угрожают России, угрожают и Турции - уточнила газета. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы "Мир" вынужденным в связи с давлением США на страну и угрозами санкций.