Протесты прошли в Турции из-за прекращение использования системы «Мир»
Турецкая партия "Родина" провела протесты против прекращения использования системы "Мир".
29 сентября турецкое издание Aydinlik, сообщило о том, что турецкая партия "Родина" провела в Анталье протесты после того, как появились сообщения о том, что государственные банки в Турции прекращают использование российской системы "Мир". Сообщается, что участники акции подвергли жесткой критике тот факт, что государственные банки также, как и частные поддались давлению Запада.
Было подчеркнуто, что США угрожают России, угрожают и Турции - уточнила газета. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы "Мир" вынужденным в связи с давлением США на страну и угрозами санкций.
Опубликовано: Елена Калиновская
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