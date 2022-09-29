Украинские военнослужащие нанесли удар по газопроводу в районе Новой Каховки

ВГА Новой Каховки заявила, что украинские военнослужащие нанесли удар по магистральному газопроводу высокого давления в Херсонской области.

29 сентября пресс-служба военно-гражданской администрации Новой Каховки в официальном Telegram-канале, со ссылкой на Новокаховский Единый диспетчерский центр, заявила о том, что украинские военнослужащие по магистральному газопроводу высокого давления в районе посёлка городского типа Брилёвка.

Отмечается, что аварийные бригады Херсонгаза перекрывают газорегуляторные пункты, ввиду чего подача газа в населённые пункты Новокаховского городского округа и Каховского района в ближайшее время будет временно прекращено.