Украина получила грант в полмиллиарда евро от Европейского союза

Пресс-служба минфина Украины сообщила о получении Киевом безвозвратной помощи в полмиллиарда евро от Европейского союза.

29 сентября пресс-служба Министерства финансов Украины заявила, что Европейский союз выделил Киеву грант в полмиллиарда евро для финансирования наиболее приоритетных расходов страны, в частности на социальную и гуманитарную сферу.

Глава украинского минфина Сергей Марченко выразил свою благодарность ЕС за поддержку украинского народа посредством выделения безвозвратной помощи, которая была зачислена на общий фонд госбюджета Украины.