Украина получила грант в полмиллиарда евро от Европейского союза
Пресс-служба минфина Украины сообщила о получении Киевом безвозвратной помощи в полмиллиарда евро от Европейского союза.
29 сентября пресс-служба Министерства финансов Украины заявила, что Европейский союз выделил Киеву грант в полмиллиарда евро для финансирования наиболее приоритетных расходов страны, в частности на социальную и гуманитарную сферу.
Глава украинского минфина Сергей Марченко выразил свою благодарность ЕС за поддержку украинского народа посредством выделения безвозвратной помощи, которая была зачислена на общий фонд госбюджета Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган заявил, что Путин сделает все так, как задумал
ВКС России уничтожили до 80 наёмников «Иностранного легиона» ВСУ в районе Николаевки
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»
30 сентября Владимир Путин подпишет договор о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ