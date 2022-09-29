RMF FM: Польша допустила вступление НАТО в военный конфликт в Украине

В интервью польской радиостанции RMF FM, глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что правительство допускает вступление НАТО в военный конфликт в Украине.

Збигнев Рау уточнил, что страны Североатлантического альянса могут вступить в боевые действия в случае, если российская сторона применит любое ядерное оружие, в том числе и тактическое. По его словам, такой сценарий рассматривается.

Ранее представители стран НАТО неоднократно заявляли о том, что не хотят вступать в конфликт напрямую и не будут этого делать, чтобы не нагнетать конфликт. При этом отмечалось, что ни одна из международных конвенций не запрещает поставку вооружения Украине.

В свою очередь российская сторона считает, что поставки вооружения для нужд украинских Вооруженных сил, только усугубляют положение дел и ситуацию в регионе. МИД РФ неоднократно призывал прекратить поставки оружия Украине.

С учетом референдумов в ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях, российская сторона заявила, что будет защищать территорию «любыми доступными способами», в том числе и может использовать тактическое ядерное оружие.