RMF FM: Польша допустила вступление НАТО в военный конфликт в Украине
В интервью польской радиостанции RMF FM, глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что правительство допускает вступление НАТО в военный конфликт в Украине.
Збигнев Рау уточнил, что страны Североатлантического альянса могут вступить в боевые действия в случае, если российская сторона применит любое ядерное оружие, в том числе и тактическое. По его словам, такой сценарий рассматривается.
Ранее представители стран НАТО неоднократно заявляли о том, что не хотят вступать в конфликт напрямую и не будут этого делать, чтобы не нагнетать конфликт. При этом отмечалось, что ни одна из международных конвенций не запрещает поставку вооружения Украине.
В свою очередь российская сторона считает, что поставки вооружения для нужд украинских Вооруженных сил, только усугубляют положение дел и ситуацию в регионе. МИД РФ неоднократно призывал прекратить поставки оружия Украине.
С учетом референдумов в ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях, российская сторона заявила, что будет защищать территорию «любыми доступными способами», в том числе и может использовать тактическое ядерное оружие.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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