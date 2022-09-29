Путин подпишет договор о вступлении новых территорий в состав РФ 30 сентября

В Кремле анонсировали подписание договора о присоединении новых территорий к России. Путин подпишет его 30 сентября в 15:00.

Подписание договора о вхождении новых территорий в состав России состоится 30 сентября в 15:00 по Московскому времени. Об данном событии сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, данное событие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. После подписания документа Путин выступит с речью в рамках масштабного мероприятия, - заявил Песков.

По информации из Telegram-каналов, Московская городская администрация уже начала подготовку к предстоящему мероприятию.

Ранее с 23 по 27 сентября, на территория народных республик ( ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России.

По информации местных властей, за присоединение высказались 98,42 процента жителей ЛНР, в ДНР - 99,23 процента, в Херсонской области - 87,05 процента, в Запорожской - 93,11 процента.

28 сентября глава Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что рассмотрение закона о вхождении новых субъектов в состав РФ может начаться с 4 октября.