Путин подпишет договор о вступлении новых территорий в состав РФ 30 сентября
В Кремле анонсировали подписание договора о присоединении новых территорий к России. Путин подпишет его 30 сентября в 15:00.
Подписание договора о вхождении новых территорий в состав России состоится 30 сентября в 15:00 по Московскому времени. Об данном событии сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам официального представителя Кремля, данное событие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. После подписания документа Путин выступит с речью в рамках масштабного мероприятия, - заявил Песков.
По информации из Telegram-каналов, Московская городская администрация уже начала подготовку к предстоящему мероприятию.
Ранее с 23 по 27 сентября, на территория народных республик ( ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России.
По информации местных властей, за присоединение высказались 98,42 процента жителей ЛНР, в ДНР - 99,23 процента, в Херсонской области - 87,05 процента, в Запорожской - 93,11 процента.
28 сентября глава Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что рассмотрение закона о вхождении новых субъектов в состав РФ может начаться с 4 октября.
Опубликовано: Марчик Артём
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