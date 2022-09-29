Венгрия отказалась поддерживать новые энергетические санкции Евросоюза против России

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Венгрия не поддержит очередной пакет санкций, которые ЕС хочет ввести против России, если там будут энергетические ограничения.

Он сказал, что Венгрия достаточно сделала в целях сохранения европейского единства. Сейчас власти страны ждут полного списка санкций, чтобы выразить свое мнение.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции дали обратный эффект. По его словам, такие меры способствовали повышению цен на энергоносители и нанесли удар по экономике Европы.

Еврокомиссия предлагает новые антироссийские санкции. Это будет уже восьмой пакет ограничительных мер в этом году.

Речь идет о новых торговых ограничениях, расширении черных списков лиц, которым запрещен въезд в Евросоюз, а также установлении предельных цен на нефть.

Первоначально ожидались более жесткие санкции, в том числе запрет на экспорт алмазов из России.

Между тем переговоры Венгрии с Еврокомиссией по поводу заблокированного финансирования продолжается.

По словам Гуляша, Венгрия готова к выполнению всех своих обязательств перед ЕС.