Венгрия отказалась поддерживать новые энергетические санкции Евросоюза против России
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Венгрия не поддержит очередной пакет санкций, которые ЕС хочет ввести против России, если там будут энергетические ограничения.
Он сказал, что Венгрия достаточно сделала в целях сохранения европейского единства. Сейчас власти страны ждут полного списка санкций, чтобы выразить свое мнение.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции дали обратный эффект. По его словам, такие меры способствовали повышению цен на энергоносители и нанесли удар по экономике Европы.
Еврокомиссия предлагает новые антироссийские санкции. Это будет уже восьмой пакет ограничительных мер в этом году.
Речь идет о новых торговых ограничениях, расширении черных списков лиц, которым запрещен въезд в Евросоюз, а также установлении предельных цен на нефть.
Первоначально ожидались более жесткие санкции, в том числе запрет на экспорт алмазов из России.
Между тем переговоры Венгрии с Еврокомиссией по поводу заблокированного финансирования продолжается.
По словам Гуляша, Венгрия готова к выполнению всех своих обязательств перед ЕС.
Опубликовано: Светлана Репина
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