Путин: противники России готовят цветные революции и кровавую бойну в СНГ
Владимир Путин заявил о желании Запада устроить кровавую бойну в государствах-участниках СНГ, спровоцировав цветные революции на их территориях.
Накануне Владимир Путин собрал оперативное совещание российского Совета безопасности, на выступлении в котором публично заявил, что западные государства намереваются развязать кровавую бойну в странах СНГ путём искусственно созданных цветных революций. По мнению Путина, такие задачи полностью соответствуют геополитике Запада.
При этом Владимир Путин обратился к лидерам СНГ, призвав их оказывать друг другу всестороннюю поддержку в это непростое время, сложившееся в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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