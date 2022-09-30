Путин: противники России готовят цветные революции и кровавую бойну в СНГ

Владимир Путин заявил о желании Запада устроить кровавую бойну в государствах-участниках СНГ, спровоцировав цветные революции на их территориях.

Накануне Владимир Путин собрал оперативное совещание российского Совета безопасности, на выступлении в котором публично заявил, что западные государства намереваются развязать кровавую бойну в странах СНГ путём искусственно созданных цветных революций. По мнению Путина, такие задачи полностью соответствуют геополитике Запада.

При этом Владимир Путин обратился к лидерам СНГ, призвав их оказывать друг другу всестороннюю поддержку в это непростое время, сложившееся в регионе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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