Путин: противники России готовят цветные революции и кровавую бойну в СНГ

Владимир Путин заявил о желании Запада устроить кровавую бойну в государствах-участниках СНГ, спровоцировав цветные революции на их территориях.

Накануне Владимир Путин собрал оперативное совещание российского Совета безопасности, на выступлении в котором публично заявил, что западные государства намереваются развязать кровавую бойну в странах СНГ путём искусственно созданных цветных революций. По мнению Путина, такие задачи полностью соответствуют геополитике Запада.

При этом Владимир Путин обратился к лидерам СНГ, призвав их оказывать друг другу всестороннюю поддержку в это непростое время, сложившееся в регионе.