Маркарова: США запретили Украине использовать РСЗО HIMARS для ударов по РФ

Украинский посол в США Оксана Маркарова утверждает, что Вашингтон запретил Киеву использовать HIMARS для ударов по территории России.

30 сентября посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила, что директива Вашингтона о неприменении американского оружия для ударов ВСУ по территории России касается лишь переданных Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS. Маркарова уверяет, что все остальное оружие США украинские войска могут применять при контрнаступательных действиях.

Накануне Владимир Путин публично заявил, что Россия использует любые средства для защиты своих территорий, в том числе ядерное оружие. При этом Путин утверждает, что США уже стали стороной конфликта из-за поставок вооружений Украине.