Путин подписал указ о признании независимости Херсона и Запорожья

30 сентября Владимир Путин ратифицировал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.

В ночь на 30 сентября сайт пресс-службы московского Кремля сообщил, что Владимир Путин официально подписал президентский указ, которым постановил признать независимость территорий Херсонской и Луганской областей, которые накануне провели референдумы о присоединении к России.

Днём ранее Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в 15:00 Владимир Путин выступит с объёмным обращением к россиянам, в котором сообщит о присоединении новых территорий к РФ.