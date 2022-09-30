Путин подписал указ о признании независимости Херсона и Запорожья
30 сентября Владимир Путин ратифицировал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.
В ночь на 30 сентября сайт пресс-службы московского Кремля сообщил, что Владимир Путин официально подписал президентский указ, которым постановил признать независимость территорий Херсонской и Луганской областей, которые накануне провели референдумы о присоединении к России.
Днём ранее Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в 15:00 Владимир Путин выступит с объёмным обращением к россиянам, в котором сообщит о присоединении новых территорий к РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Польши: НАТО вступит в войну с РФ из-за применения ядерного оружия
Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией
Daily Mail: британцы согласны с позицией Путина об отношении Запада к СНГ
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»