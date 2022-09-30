Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Запорожской и Херсонской областей независимыми территориями.

30 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал два указа, согласно которым Запорожская и Херсонская области признаны независимыми и суверенными территориями.

В опубликованном на сайте Кремля указе отмечается, что данные решения были приняты основываясь на общепринятым принципам и нормам международного права и Уставе ООН, после проведения референдумов на освобождённых территориях.