Херсонская и Запорожская области признаны независимыми территориями
В Кремле сообщили об официальном признании Херсонской и Запорожской областей суверенными и независимыми территориями.
В пятницу, 30 сентября 2022 года, на официальном сайте Кремля опубликовали заверенные подписью указы президента России Владимира Путина о признании Запорожской и Херсонской областей суверенными и независимыми территориями.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале поздравил народы освобождённых земель с Днём Независимости, и отметил, что следующим шагом станет подписание соглашения о включении Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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