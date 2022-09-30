Херсонская и Запорожская области признаны независимыми территориями

В Кремле сообщили об официальном признании Херсонской и Запорожской областей суверенными и независимыми территориями.

В пятницу, 30 сентября 2022 года, на официальном сайте Кремля опубликовали заверенные подписью указы президента России Владимира Путина о признании Запорожской и Херсонской областей суверенными и независимыми территориями.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале поздравил народы освобождённых земель с Днём Независимости, и отметил, что следующим шагом станет подписание соглашения о включении Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.