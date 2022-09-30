Запорожская и Херсонская области были признаны Россией независимыми территориями

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимыми территориями Запорожской и Херсонской областей.

29 сентября, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан указ о признании Херсонской области и Запорожской области независимыми территориями. Такая информация отображена в соответствующем документе, передает ТАСС.

В документе говориться, что в соответствии с нормами и принципами международного права, а также учитывая волеизъявление жителей украинских областей, проголосовавших на референдуме, необходимо признать независимость Херсонской области и Запорожской области.

Референдумы прошли с 23 по 27 сентября. По информации местных властей, за присоединение высказались 98,42 процента жителей ЛНР, в ДНР - 99,23 процента, в Херсонской области - 87,05 процента, в Запорожской - 93,11 процента.

Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил о анонсированном подписании указа о включении четырех областей в состав Российской Федерации.

По словам официального представителя Кремля, данное событие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. После подписания документа Путин выступит с речью в рамках масштабного мероприятия.