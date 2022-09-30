NYT: США создадут в Германии командный центр по поддержке Украины
Издание New York Times сообщило о намерениях США создать в Германии специализированный центр по оказанию помощи Украине в условиях российской спецоперации.
30 сентября американская газета New York Times сообщила, что Пентагон и Берлин согласовывают создание командного центра Соединённых Штатов в Германии, который будет заниматься вопросами оказания помощи Украине. Отмечается, что в данном командном центре будут задействованы триста человек под командованием американского генерала Кристофера Каволи.
По данным NYT, тот факт, что США создают новую военную базу в Германии указывает на то, что Вашингтон верит в сохранение российской угрозы для Украины на ближайшие годы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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