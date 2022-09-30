Россия официально признала независимость Херсонской и Запорожской областей
Херсонская и Запорожская области Украины признаны независимыми по приказу Путина.
С 30 сентября 2022 года Российская Федерация признает независимость Херсонской, а также Запорожской областей Украины.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает международное информационное агентство Sputnik.
Официальная церемония принятия регионов в состав Российской Федерации состоится сегодня и начнется в 15 часов по московскому времени.
На мероприятие в Кремле с участием Владимира Путина получили приглашение все депутаты Государственной Думы.
Опубликовано: Николай Скира
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