Россия официально признала независимость Херсонской и Запорожской областей

Херсонская и Запорожская области Украины признаны независимыми по приказу Путина.

С 30 сентября 2022 года Российская Федерация признает независимость Херсонской, а также Запорожской областей Украины.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает международное информационное агентство Sputnik.

Официальная церемония принятия регионов в состав Российской Федерации состоится сегодня и начнется в 15 часов по московскому времени.

На мероприятие в Кремле с участием Владимира Путина получили приглашение все депутаты Государственной Думы.