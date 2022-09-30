Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР

Эти слова глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров произнес, комментируя политику Евросоюза и США в отношении государств постсоветского пространства.

Лавров подчеркнул, что одной из ключевых задач Запада является фрагментировать пространство бывшего СССР и рассорить населяющие его страны и народы. По мнению главы российского МИД, Евросоюз и США активно продвигают принцип «разделяй и властвуй» в отношении государств с постсоветского пространства. Цель такой политики, как считает Лавров — рассорить страны и народы экс-СССР, вытолкнуть их на задворки мировой политики и экономики, а также навязать им невыгодные схемы взаимодействия.

Наиболее характерным подтверждением своих слов Лавров назван прекращение Украины в антироссийский плацдарм.