Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР
Эти слова глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров произнес, комментируя политику Евросоюза и США в отношении государств постсоветского пространства.
Лавров подчеркнул, что одной из ключевых задач Запада является фрагментировать пространство бывшего СССР и рассорить населяющие его страны и народы. По мнению главы российского МИД, Евросоюз и США активно продвигают принцип «разделяй и властвуй» в отношении государств с постсоветского пространства. Цель такой политики, как считает Лавров — рассорить страны и народы экс-СССР, вытолкнуть их на задворки мировой политики и экономики, а также навязать им невыгодные схемы взаимодействия.
Наиболее характерным подтверждением своих слов Лавров назван прекращение Украины в антироссийский плацдарм.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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