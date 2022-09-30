Пушилин заявил, что ВСУ окружили Красный Лиман

Глава так называемой ДНР Пушилин в своем тг0канале написал об окружении Лимана.

Украинские соединения подошли к городу Красный Лиман и взяли населенный пункт в частичное окружение.

Более того, народная милиция Донецкой народной республики больше не контролирует Дробышево и Ямполь.

"На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под  обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", - написал он.

Сам же Пушилин сейчас находится в Москве и примет участие в подписании документов о вступлении в состав России.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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