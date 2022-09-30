Пушилин заявил, что ВСУ окружили Красный Лиман
Глава так называемой ДНР Пушилин в своем тг0канале написал об окружении Лимана.
Украинские соединения подошли к городу Красный Лиман и взяли населенный пункт в частичное окружение.
Более того, народная милиция Донецкой народной республики больше не контролирует Дробышево и Ямполь.
"На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", - написал он.
Сам же Пушилин сейчас находится в Москве и примет участие в подписании документов о вступлении в состав России.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Тегеран продолжит атаки на иранскую курдскую оппозицию в Ираке
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР
Топ-4 способа использования опавших листьев на даче
Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы