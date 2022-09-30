Путин призвал Зеленского вернуться за стол переговоров
Президент России Владимир Путин призвал высшее руководство Украины возобновить проведение мирных переговоров.
30 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе церемонии подписания соглашений о вхождении Донецкой и Луганской Народной Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России, обратился к киевскому режиму с призывов немедленно прекратить боевые действия на территории Донбасса.
Путин считает необходимым возобновление процедуры проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом для предотвращения жертв и разрушений, а также просит власти Украины с уважением относиться к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР и освобождённых в ходе спецоперации территорий.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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