Путин призвал Зеленского вернуться за стол переговоров

Президент России Владимир Путин призвал высшее руководство Украины возобновить проведение мирных переговоров.

30 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе церемонии подписания соглашений о вхождении Донецкой и Луганской Народной Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России, обратился к киевскому режиму с призывов немедленно прекратить боевые действия на территории Донбасса.

Путин считает необходимым возобновление процедуры проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом для предотвращения жертв и разрушений, а также просит власти Украины с уважением относиться к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР и освобождённых в ходе спецоперации территорий.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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