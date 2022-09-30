Путин подписал договор о присоединении новых областей к России
Владимир Путин подписал договор о присоединении Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР к Российской Федерации.
Президент России Владимир Путин подписал договор о присоединении к России Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР. Совместно с Путиным, свои подписи в документе поставили главы данных территорий.
Торжественное подписание договора транслировалось телеканалом "Россия 24".
"Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор, - сказал Путин. - Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей".
Церемония подписания договора проходила в Георгиевском зале Кремля. Президент РФ дополнил, что именно этот зал стал местом подписания аналогичного договора с Крымом в 2014 году.
Подписанный президентом и лидерами вышеназванных территорий документ, предусматривает создание новых субъектов в составе Российской Федерации. Границы созданных областей должны стать государственной границей РФ.
Предполагается, с момента подписания договора все жители Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР станут гражданами России.
Ранее, с 23 по 27 сентября, на территория народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России.
Во всех регионах подавляющее большинство проголосовало о вхождении в состав России.
Подписанный документ стал логическим продолжением проведённых плебисцитов.
Опубликовано: Марчик Артём
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