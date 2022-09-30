Кадыров заявил об освобождении из плена ВСУ двух российских офицеров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из украинского плена были освобождены два российских офицера.
30 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился с подписчиками своего Telegram-канала новостью о том, что благодаря депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву удалось вызволить из украинского плена двух российских офицеров, которые находились в неволе почти полгода.
Освобождённые служащие Вооружённых сил Российской Федерации выразили свою благодарность чеченскому лидеру за оказанную помощь в долгожданном освобождении из плена Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин подписал договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России
Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС
Украина подаёт заявку на ускоренное вступление в НАТО
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР