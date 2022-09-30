Столтенберг: сейчас Украина не может быть принята в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Украина не может быть принята в ряды Североатлантического альянса.
30 сентября лидер НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что сегодня Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс. Вместе с тем Столтенберг признаётся, что на текущий момент Украина не может быть принята в НАТО, однако в дальнейшем этот вопрос будет решаться членами организации.
Также Йенс Столтенберг утверждает, что НАТО продолжит поддержку Украины вопреки вступлению Херсона, Запорожья и Донбасса в состав России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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