Столтенберг: сейчас Украина не может быть принята в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Украина не может быть принята в ряды Североатлантического альянса.

30 сентября лидер НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что сегодня Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс. Вместе с тем Столтенберг признаётся, что на текущий момент Украина не может быть принята в НАТО, однако в дальнейшем этот вопрос будет решаться членами организации.

Также Йенс Столтенберг утверждает, что НАТО продолжит поддержку Украины вопреки вступлению Херсона, Запорожья и Донбасса в состав России.