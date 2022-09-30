Столтенберг предупредил Россию о последствиях применения ядерного оружия

Глава НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия столкнётся с серьёзными последствиями, если решится применить ядерное оружие в Украине.

Вечером пятницы лидер НАТО Йенс Столтенберг публично заявил, что Россия будет вынуждена столкнуться с "серьёзными последствиями" в случае, если Владимир Путин отдаст приказ о применении российского ядерного оружия на территории Украины.

Вместе с тем госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен утверждает, что американская разведка не наблюдает признаков того, чтобы Россия готовилась к применению ядерного оружия.