Столтенберг предупредил Россию о последствиях применения ядерного оружия
Глава НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия столкнётся с серьёзными последствиями, если решится применить ядерное оружие в Украине.
Вечером пятницы лидер НАТО Йенс Столтенберг публично заявил, что Россия будет вынуждена столкнуться с "серьёзными последствиями" в случае, если Владимир Путин отдаст приказ о применении российского ядерного оружия на территории Украины.
Вместе с тем госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен утверждает, что американская разведка не наблюдает признаков того, чтобы Россия готовилась к применению ядерного оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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