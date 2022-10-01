Профессор из Гарварда посоветовал Зеленскому извиниться за слова о Холокосте
Украинский лидер должен извиниться за свое заявление о Холокосте, считает почетный профессор Гарварда, юрист Алан Дершовиц.
В своей публикации в Newsweek Дершовиц посоветовал президенту Украины принести свои извинения за сделанное ранее заявление о Холокосте.
Напомним, что еще в марте Зеленский сделал заявление о том, что «украинцы спасли евреев» 80 лет назад.
«Он прав, когда говорит, что украинский народ 80 лет назад сделал выбор. Но это не было решение спасать евреев», — заявил профессор.
При этом он отметил, что Зеленский «ни разу не извинился за свое заявление», при этом он был подвергнут критике со стороны политических кругов Израиля и еврейских общин в других странах.
Профессор напомнил, что именно украинские националисты из арзац-команд принимали участие в расстреле и гонении на евреев, в том числе в Бабьем Яру.
Опубликовано: Тарас Медведев
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