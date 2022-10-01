Россия переместила стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 на границу с Финляндией

Российские бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты и стратегическое ядерное оружие, были замечены на авиабазе "Оленья" вблизи границы с Финляндией, сообщает Reuters.

Эксперты подчеркивают, что это место находится вне зоны досягаемости украинской армии, а также обладает большой ударной мощью.

Израильская разведывательная компания ImageSat International (ISI) обнаружила "нерегулярное присутствие" российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, дислоцированных на авиабазе Оленья недалеко от Финляндии.

Судя по спутниковым снимкам, сделанным компанией, первые из них были размещены там 21 августа. Затем были идентифицированы четыре машины. В свою очередь, 25 сентября там были идентифицированы три самолета Ту-95.

Ранее бомбардировщики находились на авиабазе Энгельс, расположенной в 14 км восточнее Саратова. Пока это была единственная боевая база для стратегических бомбардировщиков ТУ-160 в России.

Причины решения о передислокации бомбардировщиков неизвестны. Однако эксперты отмечают, что этот шаг может быть частью частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным. Специалисты подчеркивают, что база обладает большой ударной способностью.

The Jerusalem Post подчеркивает, что Оленья находится вне досягаемости украинской армии, которая атакует российские базы с помощью оружия, предоставленного США и другими союзниками.

База "Оленья" расположена на Кольском полуострове в 92 километрах от Мурманска. С 2020 года части базы подчиняются дивизии дальней авиации ВКС России.