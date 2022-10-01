Politico: заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО стали неожиданностью для США
Издание сообщает об опасениях Запада в связи с тем, что возможное вступление Украины в альянс может спровоцировать прямое столкновение России и США.
Politico со ссылкой на свои информированные источники сообщает, что заявление Владимира Зеленского об ускоренном вступлении Украины в НАТО стало неожиданностью для Белого дома.
Издание пишет, что в конгрессе США мнения разделились. Спикер Нэнси Пелоси уклонилась от вопроса, поддерживает ли она идею вступления Украины в НАТО. В свою очередь Майкл Куигли убежден в том, что США должны поддержать заявку президента Зеленского.
Politico отмечает опасения Запад по поводу того, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать прямое столкновение России и США.
Опубликовано: Максим Алексеев
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