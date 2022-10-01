Радиоперехват переговоров ВСУ доказал большие потери украинской армии на Херсонском направлении
Запись радиоперехвата переговоров ВСУ доказала, что украинская армия несёт большие потери на Херсонском направлении фронта.
1 октября новостное агентство РИА заявила, что в распоряжение редакции издания попала запись перехваченного разговора бойцов 5-й механизированной роты 53-й отдельной бригады ВСУ в районе села Правдино.
Согласно данной записи, украинская сторона несёт значительные потери убитыми и ранеными на Херсонской направлении фронта, также служащие Вооружённых сил Украины сетуют на нехватку боеприпасов и отсутствие полноценной связи командованием, что значительно снижает боеспособность роты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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