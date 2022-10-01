Politico: в США не ожидали заявки Зеленского на членство Украины в НАТО
Издание Politico утверждает, что в правительстве США не знали о намерениях Владимира Зеленского подать заявку на вступление в НАТО Украины.
1 октября журналисты американской газеты Politico сообщили, что для правительства Соединённых Штатов было полной неожиданностью вчерашнее заявление Владимира Зеленского о том, что Украина подаёт заявление на ускоренное вступление в ряды Североатлантического альянса.
По данным Politico, в правительстве США до сих пор не уверены, хотят ли они видеть Украину в НАТО, поскольку в таком случае военному блоку придётся защищать государство, участвующее в военном конфликте с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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