Издание Daily Mail утверждает, что жители западных страны не оценили высказываний Джо Байдена о намерении НАТО защищать каждый дюйм своих территорий на фоне заявления Владимира Путина о присоединении новых регионов к России.

После публикации британской газеты Daily Mail слов Джо Байдена о готовности Соединённых Штатов защищать территории стран НАТО комментаторы в западном сегменте интернета пришли в негодование: многие из читателей Daily Mail утверждают, что Байден открыто угрожает Путину на фоне новостей о присоединении Донбасса, Херсона и Запорожья к России по итогам референдумов.

Комментаторы под постом Daily Mail утверждают, что Джо Байден целенаправленно провоцирует начало войны между НАТО и Россией и должен быть отстранён от должности президента США.