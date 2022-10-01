Daily Mail: население Запада осуждает Байдена за угрозы в адрес Путина
Издание Daily Mail утверждает, что жители западных страны не оценили высказываний Джо Байдена о намерении НАТО защищать каждый дюйм своих территорий на фоне заявления Владимира Путина о присоединении новых регионов к России.
После публикации британской газеты Daily Mail слов Джо Байдена о готовности Соединённых Штатов защищать территории стран НАТО комментаторы в западном сегменте интернета пришли в негодование: многие из читателей Daily Mail утверждают, что Байден открыто угрожает Путину на фоне новостей о присоединении Донбасса, Херсона и Запорожья к России по итогам референдумов.
Комментаторы под постом Daily Mail утверждают, что Джо Байден целенаправленно провоцирует начало войны между НАТО и Россией и должен быть отстранён от должности президента США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: население Запада осуждает Байдена за угрозы в адрес Путина
Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении ВС России из Красного Лимана
Путин подписал договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России
Минобороны РФ: войска России отступили из Красного Лимана из-за угрозы окружения
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы