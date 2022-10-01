В Демократической Республике Конго убит миротворец ООН

Миротворец ООН был убит на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате нападения местных ополченцев, сообщила ООН в субботу.

Миротворец был застрелен в пятницу вечером подозреваемыми ополченцами из группы Твирванехо, которые явились в лагерь миссии ООН в Минембве, Южное Киву, якобы для того, чтобы сдаться, сообщается в пресс-релизе.

«Нападение на миротворцев ООН может представлять собой военное преступление», — заявили в ООН.

Национальность убитого солдата не уточняется, но, по словам представителя конголезской армии в Минембве, это был сержант из лагеря, которым управляет пакистанский контингент.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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