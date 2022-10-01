Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении ВС России из Красного Лимана
Рамзан Кадыров утверждает, что российский генерал-полковник Александр Лапин ответственен за отступление войск России с краснолиманского направления.
1 октября пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские войска отведены из Красного Лимана. Вслед за этим заявлением Рамзан Кадыров обвинил российского генерал-полковника Александра Лапина в стратегическом провале.
Кадыров заверил, что в Чечне знали о катастрофическим положении ВС РФ в Красном Лимане, в то время как Лапин уверял, что всё в порядке, однако перенёс свой штаб за 150 километров от краснолиманского направления.
По мнению Рамзана Кадырова, Александр Лапин оставил российских военных в Красном Лимане без связи и снабжения, ввиду чего должен быть разжалован и отправлен на передовую в качестве рядового солдата.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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