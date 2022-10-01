Минобороны РФ: Российские войска отступают из Лимана

Силы Российской Федерации и самопровозглашенных республик Донбасса оставляют Лиман.

Российские войска для перехода на более выгодные позиции оставляют город Красный Лиман в Луганской области.

Об этом сообщили сначала российские военные корреспонденты, а затем подтвердили в Министерстве обороны.

Причиной такого решения назвали стремление избежать окружения группировки войск в городе.

"В связи с угрозой окружения союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи, заявили в МО РФ", - передает информагентство ТАСС.