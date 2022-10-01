Дмитрий Певцов объяснил, с кем придется сражаться на Украине
Депутат Госдумы известный актер Дмитрий Певцов сообщил, что на фронте им предстоит бороться с "силами тьмы".
Видео выступления Певцова распространилось благодаря соцсетям.
"Против нас воюют силы зла, это силы тьмы, сатанинские силы, - заявил актер. - И не надо относиться к этому, как к каким-то сказкам".
Дмитрий Певцов добавил, что они идут воевать за то, "чтобы семья была - мама, папа и дети, а не дядя, дядя и какой-то там непонятно кто".
"С божьей помощью мы победим", — добавил актер.
Опубликовано: Храмова Оксана
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