Дмитрий Певцов объяснил, с кем придется сражаться на Украине

Депутат Госдумы известный актер Дмитрий Певцов сообщил, что на фронте им предстоит бороться с "силами тьмы".

Видео выступления Певцова распространилось благодаря соцсетям.

"Против нас воюют силы зла, это силы тьмы, сатанинские силы, - заявил актер. - И не надо относиться к этому, как к каким-то сказкам".

Дмитрий Певцов добавил, что они идут воевать за то, "чтобы семья была - мама, папа и дети, а не дядя, дядя и какой-то там непонятно кто".

"С божьей помощью мы победим", — добавил актер.