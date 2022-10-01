Кадыров назвал «бездарем» генерала РФ Лапина из-за потери Красного Лимана

Лидер Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал российского генерал-полковника Александра Лапина, назвав его виновным в неудаче российских войск на краснолиманском участке спецоперации.

1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров публично заявил, что считает российского генерал-полковника Александра Лапина "бездарем", так как по мнению Кадырова, именно этот человек допустил отвод солдат РФ из Красного Лимана в ДНР. Кадыров утверждает, что Лапин эвакуировался за 150 километров от Красного Лимана, ввиду чего неэффективно управлял войсками на поле боя.

Также Рамзан Кадыров заявил о необходимости послать Александра Лапина на фронт в качестве рядового бойца, сложив с него полномочия генерала.