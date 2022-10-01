Пентагон: Путин не применит российское ядерное оружие в Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин утверждает, что Владимир Путин не принимал решения об использовании российского ядерного оружия.

1 октября журналисты CNN пообщались с шефом американского оборонного ведомства "Пентагон" Ллойдом Остином, который публично заявил, что в Вашингтоне не наблюдают признаков того, что могло бы указывать на принятое Владимиром Путиным решение использовать российские ядерные вооружения на территории Украины.

По словам Остина, накануне Россия и США в закрытом режиме обменялись мнениями о недопустимости ядерной войны, однако при этом российский и американский министры обороны не беседовали лично.