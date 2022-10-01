Пентагон: Путин не применит российское ядерное оружие в Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин утверждает, что Владимир Путин не принимал решения об использовании российского ядерного оружия.
1 октября журналисты CNN пообщались с шефом американского оборонного ведомства "Пентагон" Ллойдом Остином, который публично заявил, что в Вашингтоне не наблюдают признаков того, что могло бы указывать на принятое Владимиром Путиным решение использовать российские ядерные вооружения на территории Украины.
По словам Остина, накануне Россия и США в закрытом режиме обменялись мнениями о недопустимости ядерной войны, однако при этом российский и американский министры обороны не беседовали лично.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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