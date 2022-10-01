Кадыров назвал генерала Лапина бездарем и обвинил его в сдаче Лимана

Рамзан Кадыров раскритиковал генерала Лапина, возглавлявшего оборону Лимана.

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об отступлении российских соединений из города Красный Лиман.

Также Кадыров назвал Лапина бездарем и добавил, что у него есть покровители в Генеральном штабе армии.

"Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе", - написал Кадыров.

Также он заявил, что ранее докладывал о том, что Лиман находится под угрозой, но его проигнорировали. По словам Кадырова, его заверили в таланте Лапина и в том, что наступление на Лиман не ожидается.

"Еще две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа "Ахмат", мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов. В свою очередь я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление", - говорится в его сообщении.