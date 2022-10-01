Состояние здоровья Байдена вызывает все большие опасения
Джо Байден за последние 10 лет изрядно сдал. Его поведение на публике выглядит иногда по меньшей мере странно. Избрание президента на второй срок уже кажется сомнительным.
Об этом написали в издании Washington Post:
«Достаточно посмотреть видео десятилетней давности. Сейчас президент выглядит куда более медлительным»
Журналистка Меган МакАрд считает, что победа Байдена в 2020 году - это чистое везение. Пандемия внесла свои коррективы в избирательный процесс.
Предвыборная компания была значительно урезана, граждане Америки не сумели разглядеть "склонность кандидата к старческому маразму".
По словам журналистки, даже в то время поведение президента отличалось медлительностью, и сам он "звучал неуверенно в любое время суток".
Чем чаще глава США будет появляться на публике и общаться с избирателями, "тем больше будет вопросов к нему насчет возраста" - полагает Меган МакАрдс.
Опубликовано: Храмова Оксана
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