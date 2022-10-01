Байден: ураган «Иэн» может стать самым разрушительным в истории США

Президент США Джо Байден дал неутешительный прогноз по поводу бушующего во Флориде тропического урагана «Иэн».

10 октября действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден в своём аккаунте Telegram-сообщил о том, что американское правительство начало оценивать масштабы разрушений после урагана «Иэн».

Байден утверждает, что «Иэн», бушующий на юго-западном побережье штата Флорида, может стать самым мощных тропическим ураганом за всю историю США, а также выразил соболезнования всем, чьи «жизни были разрушены из-за этой бури».