Возрастные изменения у Байдена стали очевидными
The Washington Post пишет, что возможность Джо Байдена баллотироваться на следующий президентский срок остается под вопросом. Возрастные изменения у главы государства становятся все заметнее.
Журналист издания Меган Макардал обращает внимание на то, что на днях Байден попытался общаться с мертвыми. Это произошло на конференции, когда он обратился к погибшей в автокатастрофе конгрессвумен.
Макардал напоминает, что Джо Байдену в этом году исполняется 80 лет. Еще в 2020 году у многих были сомнения, справится ли он с работой президента из-за выборов. Но тогда ограничения были мягче в связи с пандемией.
Журналистка отмечает, что Байден часто допускает неточности и ошибки. Она ссылается на видеозаписи, сделанные 10 лет назад. Там Джо Байден выглядит значительно менее медлительным.
Опубликовано: Светлана Репина
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