Милонов заявил, что вновь отправится в Донбасс после голосования в Госдуме
Вернувшийся в Москву с Донбасса депутат Виталий Милонов заявил, что вернётся на передовую после голосования в Госдуме.
1 октября новостное агентство РИА сообщило, что российский мобилизовавшийся депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов вернётся в Донбасс после голосования в Государственной думе РФ.
Милонов утверждает, что после «короткой побывки» вновь отправится на фронт, чтобы ускорить выполнение задач специальной военной операции на Украине, а также выразил своё удивление по поводу реакции некоторых граждан после его возвращения в Москву.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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