Армия Украины начала танковое наступление в Херсонской области

Российские военные корреспонденты утверждают, что ВСУ перешли к танковому контрнаступлению возле Херсона.

Поздно вечером 1 октября российские военкоры стали массово сообщать о том, что первый танковый и первый пехотный батальоны вооружённых сил Украины отправились из Нововоронцовки по направлению к Хрещеновке и Любимовке Херсонской области, чем ознаменовалось танковое контрнаступление ВСУ на Херсон.

По данным российских корреспондентов, контрразведка России оперативно выявила приближение украинских войск, сумев запросить подкрепление. Прибывшие к Херсону резервы ВС РФ вступили в бой с солдатами вооружённых сил Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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