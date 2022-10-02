Блинкен: США помогут Украине в попытках вернуть территории
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона помочь Киеву вернуть утраченные земли.
2 октября пресс-служба Госдепартамента сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен накануне провёл телефонные переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, пообещав ему, что Вашингтон намерен помогать Киеву в его попытках вернуть территории, которые отошли к России.
Также Блинкен и Кулеба поговори о новом транше американской военной помощи в адрес Украины на сумму в 1,1 миллиард долларов. Кроме того, политики подняли вопрос вывоза украинского зерна за рубеж.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ISW: Путин отказался от обороны ЛНР, сконцентрировав силы в Херсоне и Запорожье
РБК: в России отменили более ста концертов из-за частичной мобилизации
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Бахарев: ещё не все российские земли вышли из состава Украины
Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»