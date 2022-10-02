Блинкен: США помогут Украине в попытках вернуть территории

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона помочь Киеву вернуть утраченные земли.

2 октября пресс-служба Госдепартамента сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен накануне провёл телефонные переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, пообещав ему, что Вашингтон намерен помогать Киеву в его попытках вернуть территории, которые отошли к России.

Также Блинкен и Кулеба поговори о новом транше американской военной помощи в адрес Украины на сумму в 1,1 миллиард долларов. Кроме того, политики подняли вопрос вывоза украинского зерна за рубеж.