NYT: Путин предупредил Запад о готовности России сражаться до конца

Издание The New York Times сообщает, что в ходе выступления на Красной площади Владимир Путин послал мощный сигнал всему Западу.

2 октября журналисты американской газеты The New York Times сообщили, что в ходе выступления на Красной площади после подписания договоров о вхождении Донбасса, Херсонщины и Запорожья в состав России Владимир Путин публично предупредил Запад о готовности российских военных вести боевые действия до конца.

Авторы статьи в NYT разглядели в словах Путина сигнал, который указывает на нежелание России сворачивать спецоперацию вопреки поставкам западного оружия на территорию Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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