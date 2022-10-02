Бахарев: ещё не все российские земли вышли из состава Украины
Российский депутат от Крыма Константин Бахарев утверждает, что Россия не завершила процесс воссоединения со своими землями, находящимися под контролем Киева.
2 октября крымский депутат Государственной думы РФ Константин Бахарев сообщил, что считает незавершённым процесс воссоединения России со своими историческими территориями, часть из которых всё ещё находится под контролем Украины.
По мнению Бахарева, Москва не остановится на присоединении четырёх новых регионов и намерена продолжать кампанию по возвращению земель, которые считает своими. Также Константин Бахарев выразил уверенность, что жители присоединённых к России территорий ненавидят киевский режим.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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