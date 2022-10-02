МО РФ: ВКС России уничтожили 200 бойцов ВСУ возле Красного Лимана

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о ликвидации порядка 200 украинских солдат на Краснолиманском направлении спецоперации.

2 октября Министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки российские Военно-космические войска нанесли огневое поражение подразделениям вооружённых сил Украины на Краснолиманском участке фронта. Данную информацию озвучил российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга Минобороны России.

По словам Конашенков, удар российских ВКС также смог ранить не менее 370 бойцов ВСУ, уничтожить десять единиц вражеской бронетехники и 25 военных автомобилей украинской армии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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