Словакия изготовит для Украины 16 современных самоходных гаубиц Zuzana 2
ФРГ, Норвегия и Дания профинансируют производство Словакией 16 современных самоходных гаубиц Zuzana 2 для ВСУ.
2 октября братиславский телеканал ТА3, ссылаясь на Министерство обороны Словакии, заявил о том, что Германия, Норвегия и Дания профинансируют производство словацкой компанией Konštrukta Defence 16 современных самоходных гаубиц Zuzana 2 для Украины.
Отмечается, что САУ Zuzana 2 нового поколения, на изготовление которых потребуется 92 миллиона евро, будут переданы Киеву приблизительно во второй половине 2023 года для обеспечения боеспособности Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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