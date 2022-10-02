Словакия изготовит для Украины 16 современных самоходных гаубиц Zuzana 2

ФРГ, Норвегия и Дания профинансируют производство Словакией 16 современных самоходных гаубиц Zuzana 2 для ВСУ.

2 октября братиславский телеканал ТА3, ссылаясь на Министерство обороны Словакии, заявил о том, что Германия, Норвегия и Дания профинансируют производство словацкой компанией Konštrukta Defence 16 современных самоходных гаубиц Zuzana 2 для Украины.

Отмечается, что САУ Zuzana 2 нового поколения, на изготовление которых потребуется 92 миллиона евро, будут переданы Киеву приблизительно во второй половине 2023 года для обеспечения боеспособности Вооружённых сил Украины.