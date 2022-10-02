Украинская армия нанесла артиллерийские удары по Донецку и Александровке

В представительстве ДНР сообщили о нанесении артиллерийских ударов по Донецку и Александровке снарядами натовского калибра.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщает, что всего за 17 минут украинская армия нанесла удары снарядами натовского калибра по Донецку и Александровке.

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по населенным пунктам Александровка, Новомихайловска и Донецк. Для нанесения ударов использовались снаряды натовского калибра 155 мм", — сообщили в представительсте.

Боеприпасами калибром 155-мм используются дальнобойными гаубицами М-777 и самоходными артиллерийскими установками (САУ) krab и CAESAR, западного производства.